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В Тульской области заболеваемость ОРВИ и COVID-19 за неделю снова возросла

40% заболевших "ковидом" выявлено в Туле
Источник:kp.ru
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В Тульской области заболеваемость ОРВИ и COVID-19 за неделю снова возросла

В Тульской области заболеваемость ОРВИ и COVID-19 за неделю снова возросла

Фото: Алексей ФОКИН

30 ноября в Туле прошло заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу. На нем подвели недельные итоги заболеваемости ОРВИ и ковидом.

Так, за неделю в регионе зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев ОРВИ, а заболеваемость коронавирусом выросла на 12,5%. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области, 40% заболевших COVID-19 выявлено в Туле.

Как сообщил губернатор, число ежедневных госпитализаций стабилизируется, но заболеваемость по-прежнему растет.

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