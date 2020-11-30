В Тульской области 100 медработников скорой помощи ушли на больничный Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за минувшую неделю, с 23 по 30 ноября, возросла заболеваемость коронавирусом на 12,5%. Исходя из этого и снова повысилась нагрузка на работников скорой медицинской помощи.

На данный момент 100 медиков Центра медицины катастроф находятся на больничном. Однако, на помощь тульской медицине вышли студенты ТулГУ. Благодаря этому в регионе получается сохранить количество действующих бригад.

Отметим, что каждый день в ЦМК поступает около 1500 вызовов, а на линию, по средним расчетам, выходит 127 бригад.