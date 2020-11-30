1 декабря откроется новый инфекционный госпиталь на базе Тульской областной больницы Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 30 ноября, в региональном правительстве обсудили ситуацию по коронавирусу в Тульской области. Так, по итогам минувшей недели заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 12,5%. Из общего числа заболевших 40% зарегистрированы в Туле.

Для помощи пациентам на базе центра реабилитации Тульской областной больницы будет открыт еще один инфекционный госпиталь на 129 коек, 95 из которых подключены к кислороду. Открытие госпиталя состоится 1 декабря.

Также завершились работы и в госпитале на базе манежа стадиона «Арсенал». В ближайшее время его начнут оснащать оборудованием и укомплектовывать всем необходимым для принятия пациентов.