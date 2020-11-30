К Новому году в Туле появятся арт-лавочка с подогревом и ретро телевизор с героями «Простоквашино»

К Новому году в Центральном парке Тулы появятся арт-лавочка с подогревом и ретро телевизор с героями «Простоквашино» Фото: Алексей ФОКИН

Тульские парки продолжают преображаться к новогодним праздникам. На данный момент на территории парков уже установлено 90 различных световых конструкций, свыше 500 гирлянд и 80 элементов банерного оформления.

В грандиозный праздничный наряд по традиции оденется Центральный парк. Его уже украшают консоли со звездами, гирлянды с ретро лампами, подсвечники, арки, «Падающие звезды», большие фигуры подарков и елочных игрушек. В течение месяца здесь планируют установить арт-лавочку с подогревом «Зима по-тульски» и большой ретро телевизор с главными героями мультфильма «Простоквашино». Ретро техника будет служить фотозоной для всех отдыхающих.

В Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Баташевском саду и парке «Патриот-Тула» уже установлены елки, объекты в виде больших елочных шаров, декоративные панно, гирлянды и консоли.

Хорошей новостью служит то, что зимой на территории парков появятся долгожданные катки. Заливку катков начнут тогда, когда снежная подложка будет не менее 10 см, а температура воздуха в -10 градусов Цельсия и даже ниже будет держаться долгое время.

Напомним, что «Зима по-тульски» в этом году все же состоится. Некоторые мероприятия пройдут как в живом режиме, так и онлайн. С 1 по 7 января на территории парков пройдут концертные программы без без обустройства зрительных мест.

19 декабря в Центральном парке откроется Резиденция Деда Мороза. Резиденция будет работать 19, 20, 26, 27 декабря 2020 года и с 1 по 7 января 2021 года. Отметим, что в этом году посещать Дедушку мороза смогут не более пяти человек за раз, при этом имея при себе средства индивидуальной защиты.