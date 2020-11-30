Один из тульских торговых центров нарушает коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

По словам главного санитарного врача Тульской области, Роспотребнадзор уже проверил 24 торговых центра в регионе. Явное пренебрежение правилами безопасности в ситуации коронавируса были обнаружены только в одном.

В целом предприниматели стараются выполнять все предписанные меры, чтобы не допустить распространения вируса.

Напомним, ранее было решено, что с 26 ноября все торговые центры области с 15:00 до 16:00 должны закрываться на «санитарный час» без посетителей для дезинфекции помещений.