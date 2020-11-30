Жители Тульской области не могут дозвониться в Щекинскую районную больницу Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

За всё время время работы горячих линий по коронавирусу операторы приняли больше 32,5 000 звонков. При этом доступность ответа стала на 95%. При этом люди обращаются в большинстве случаев с целью вызова врача на дом, по вопросам лечения и оказания медицинской помощи, узнают детали о проведении тестирования на «ковид».

Однако, остались и проблемные точки — некоторые больницы. Которые так и остались недоступными для дозвона. Так, например, тулякам стало проблемно дозвониться до городской клинической больницы Тулы № 2 им. Е. Г. Лазарева. При этом лидером по недоступности стала Щекинская районная больница. В нее не могут дозвониться 90% жителей района. Т.е. из 10 человек только один получит ответ.

Губернатор регина поручил исправить данную ситуацию.