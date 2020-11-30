В Тульской области почти 1600 человек лечатся в больницах от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент в Тульской области в инфекционных госпиталях находятся 1582 человека с подтвержденным Covid-19. Из этого количества 110 пациентов находятся в реанимации. Всего в регионе развернуто 1789 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

По данным регионального Минздрава, 57% из числа от всех заболевших – это люди старше 65 лет.

Также, на данное сейчас медики провели более 100 000 экспресс-тестирований, а 4663 человек обеспечены лекарственными препаратами.