Свыше 10 000 школьников не ходят на учебу, а перешли на дистант из-за карантина Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент в Тульской области приостановлена работа двух детских садов и 22-х групп в 19 детсадах. Причиной тому станала неблагоприятная эпидобстановка. Она же повлияла и на то, что на дистанционное обучение полностью ушли 4 школы и еще 154 класса в 58 школах.

Так, по актуальным данным минобразования, на учебу не ходят свыше 10 000 школьников. В связи с этим с прошлой недели в учебных заведениях начали проверять, как разведены потоки учеников, проверяют ли у всех температуру тела, а также установлены ли в кабинетах устройства по обеззараживанию воздуха. Такую тотальную проверку прошли уже 204 школы.

Сообщается, что серьезных нарушений в учебных учреждениях выявлено не было. Отметим, что по словам губернатора региона, что каждая школа должна быть готова к переходу на дистант, если такое решение будет необходимо.