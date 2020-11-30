Коронавирус в Тульской области, последние новости на 30 ноября 2020: 164 заболевших и 153 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперштаба на 30 ноября, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 164 новых случая заболевания коронавирусом. Инфекция была подтверждена у жителей Тулы и других районов области. Отметим, что в общем количестве число заболевших людей в области достигло 16 606 случаев.

Вместе с тем за прошедшие 24 часа 153 пациента получили отрицательные результаты теста на «ковид», после чего были выписаны из медучреждений. Всего же с марта месяца в регионе «корону» смогли победить 14 558 человек.

Отметим, что за минувшие сутки есть и положительные новости. Так на 30 ноября не поступило данных о летальных исходах с подтвержденным коронавирусом. Всего еж в регионе зафиксировано 481 сметь с выявленным заболеванием.