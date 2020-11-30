На выходных в Тульской области зафиксировали антирекорд по "ковиду" Фото: Алексей ФОКИН

29 ноября, в воскресенье, в Тульской области выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордное количество за прошедший месяц. В субботу, 28 ноября, заболевших было 160.

Выздоровевших от нового вируса за выходные меньше, чем заболевших: в субботу 162 человека, в воскресенье 149. Всего вылечились за выходные 311 человек, заболели — 353.

За 28 и 29 ноября от коронавируса скончались 4 человека: один в субботу и трое — в воскресенье.