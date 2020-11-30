За неделю в Тульской области от коронавируса скончалось 18 человек Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперативный штаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Тульской области за прошедшую неделю. Так с 24 по 30 ноября в регионе 1098 человек смогли выздороветь от коронавируса. В числе выписанных пациентов оказались жители Тулы и других районов области. Суммарно количество выздоровевших граждан за все время наблюдения – 14 558 человек.

Однако число заболевших людей в регионе все же превышает выздоровевших. Так, за минувшую неделю в регионе инфекция подтвердилась у 1 132 человек. Коронавирус распространился среди жителей всех районов и городских округов, кроме Куркинского района. В общем количестве с начала эпидемии в Тульской области зафиксировано 16 606 случаев заболевания.

Продолжается и смертельная статистика по коронавирусу в Тульской области. Так за семь дней в регионе были получены данные о 18 умерших пациентов в возрасте от 46 до 89 лет, у которых был обнаружен коронавирус. Они были жителями Тулы, Ефремова, Новомосковска, Щекина, Тепло-Огаревского и Узловского районов. У всех пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 484 человека.