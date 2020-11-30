Народное признание в индустрии красоты и здоровья

Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н. - одна из самых известных в городе Туле в области индустрии красоты и здоровья Фото: материалы пресс-служб

Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н. - одна из самых известных в городе Туле в области индустрии красоты и здоровья. Высокопрофессиональная команда специалистов, инновационное оборудование, огромный спектр качественных услуг: все, что необходимо для поддержания красоты и здоровья жителей региона и не только.

География пациентов медицинского центра достаточно обширна. И это лишний раз доказывает, что люди стремятся в ту клинику, где уверены в результате лечения, и к тем врачам, которым могут доверить свое здоровье. Благодаря голосам не одной сотни туляков, 25 ноября клиника Веры Комаровой стала обладателем региональной премии «Тульский бренд - 2020» в номинации «Медицина».

- Долг наших специалистов - поддерживать красоту, заботиться, чтобы тульские красавицы всегда оставались своеобразным брендом города. Многие годы мы работали над тем, чтобы имя нашей клиники было узнаваемо. Поэтому признание и получение награды «Тульский бренд» который год подряд очень много для нас значат. Это высокая оценка нашей работы, которую сотрудники клиники выполняют ежедневно, - отметила Вера Комарова.

Все для красоты и здоровья

В этом году клиника врачебной косметологии отпраздновала свой 18-й день рождения. За эти годы она выросла из трех кабинетов в три филиала. За плечами квалифицированных специалистов «храма красоты» накопилось большое количество побед. Новые инновационные препараты для красоты и здоровья, новое оборудование. Особенно хочется отметить новый аппарат - кресло BTL EMSELLA Это одна из самых современных и эффективных процедур в области интимного омоложения как для женщин, так и для мужчин. Аппарат работает по принципу радиочастотного воздействия на мышцы тазового дна, процедура проходит в одежде, абсолютно комфортно. Улучшаются тонус мышц тазового дна, кровообращение, что приводит к комплексному эффекту, повышается чувствительность. Хотите быть здоровыми и улучшить качество жизни - садитесь в кресло!

В филиалах клиники работают порядка 30 квалифицированных сотрудников. В списке услуг центра более 927 инновационных процедур, помогающих сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы женщинам и мужчинам. С момента создания в 2002 году и по сей день клиника постоянно развивается, осваивает новые технологии и становится лучше для своих клиентов. За 18 лет специалисты центра приняли более 100 тысяч человек.

Вера Комарова - основатель клиники врачебной косметологии Комаровой В. Н. Фото: Архив "КП"

Наша косметика в Китае

В 2016 году клиника Веры Комаровой начала выпуск собственной косметической линии. Сертифицированные препараты созданы совместно с лидером среди российских производителей косметики, компанией «Салонная косметика» PREMIUM на фабрике НПО «Московский институт красоты». В настоящее время линия косметики с гранатом состоит из пяти продуктов: очищающий мусс для умывания, лосьон-тоник для чувствительной кожи, дневной крем с капельным эффектом SPF15, ночной восстанавливающий крем, крем для кожи век двойного действия.

Так, клинике удалось стать первопроходцем на тульском рынке врачебной косметологии и создать средства, позволяющие ухаживать за кожей лица не выходя из дома. Успех серии превзошел все ожидания. Косметическая линейка стала любимой как для многих тульских красавиц, так и для жительниц других регионов и даже Китая. Это признание флаконы «красоты» получили в 2019 году в рамках дружеского визита делегации от Тульского региона, где Вера Николаевна была в числе приглашенных.

Признание региона

Клиника Веры Комаровой удостаивалась за 18 лет множества титулов и наград, она входит в число лучших частных клиник России по версии национального конкурса, проводимого НИИ социальной статистики. Но главное признание - это голоса туляков, которые доверяют профессионализму врачей и качеству услуг, давая высокую оценку «Тульский бренд в медицине 2020» . Одна из лучших клиник красоты в России находится в Туле и это Клиника врачебной косметологии В. Н. Комаровой.

Клиника врачебной косметологии В. Н. Комаровой

ул. Демонстрации, 137,тел. 57-30-07 пр-т Ленина, 81, 2 эт., тел. 36-49-35

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