25 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей VII ежегодной премии Фото: Архив "КП"

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат»-«Дом в деталях», но по сути — это знак народного признания. Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и киосках «Пресса».

В нынешнем году было опрошено более полутора тысяч туляков на улицах корреспондентами издательского дома, принято более 7 тысяч анкет, где обычные горожане называли предприятия, которые являются визитной карточкой региона, рассказывали, в каких местах они любят отдыхать, услугами каких компаний пользуются

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» - победитель «Тульского бренда-2020» Фото: Архив "КП"

- Выбранные в итоге предприятия и организации достойно представляют Тульскую область на общероссийском и мировом рынках, - подчеркнул на открытии торжественной церемонии награждения генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин. - Номинантам нашей премии доверяют и признают качество их продукции большинство участников проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Тульский бренд-2020» по достоинству оценивают и в правительстве региона.

В 2020 году в результате голосования были определены 53 лучшие компании и предприятия в 11 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и автомобили», «Медицина», «Образование и общественные организации », «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ».

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, заместитель министра экономического развития Тульской области Надежде Комарова, Глава Муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

В номинации «Медицина» одним из победителей «Тульского бренда», по итогам голосования туляков, стало Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» - старейшее учреждение здравоохранения региона, которое отличает не только освоение новых методов обследования и лечения, квалифицированная медицинская помощь, но и создание комфортных условий для пребывания больных, доброжелательное отношение к ним.

Главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» Владимир Головин Фото: Архив "КП"

В ответном слове главный врач клиники Владимир Головин поблагодарил организаторов премии за внимание к медицинской теме, проявляемое на страницах печатных изданий холдинга «Дом прессы».

- Мы рады, что туляки замечают положительные тенденции в нашей работе, - сказал он. - Остается только всем пожелать здоровья и меньше болеть!