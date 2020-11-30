Тульский лицей №2 перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Тульский лицей №2 перевели на дистанционное обучение Фото: Алексей ФОКИН

С 30 ноября лицей № 2 имени Слободскова на улице Галкина в Зареченском районе уходит на дистанционное обучение. Такое решение приняло руководство лицея по инструкциям Роспотребнадзора, поскольку у некоторых учеников и педагогов нашли COVID-19.

Заболевшие сотрудники отстранены от работы, а лицеисты — от учебы. На «дистанционке» лицей будет находится до 13 декабря.

Напомним, что это уже не первый случай перевода тульских школ на дистант. С 23 ноября по 3 декабря из дома учится и работает ЦО №52.