Народное признание ГК «Шанс»

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав РомАнов вручил награду главному агроному ГК "Шанс" по Тульскому региону Александру Нефёдову Фото: Архив "КП"

- В Тульской области нас знают давно. Средства защиты растений мы реализуем в регионе порядка 10 лет и за этот срок вышли на объем 400 млн рублей по продажам СЗР для сельхозпредприятий, - рассказывает директор тульского представительства ГК «Шанс» Валерий Бурыкин. - Если сначала мы обслуживали всего 5 хозяйств, то сегодня в Тульской области мы охватываем более 27 районов и 260 предприятий. Клиенты у компании разные: есть и крупные агрохолдинги, и мелкие фермеры.

Мы работаем со всеми заказчиками одинаково, для компании важен каждый. Обучаем, проводим бесплатные семинары, делаем презентацию наших препаратов. Разница только в том, что в крупных хозяйствах с большими полями тульское представительство осуществляет демонстрационные опыты. Это позволяет наглядно показать возможности наших препаратов и получить сравнительную характеристику по тем или другим параметрам с мировыми лидерами. Результаты говорят сами за себя. Нам доверяют, доверяют нашим продуктам, нашим знаниям и разработкам, потому как из года в год клиентов у тульского представительства становится больше.

Новый «Шанс» для аграриев

Директор тульского представительства ГК «Шанс» Валерий Бурыкин

Группа компаний постоянно развивается, совершенствуются технологии в области средств защиты растений (СЗР). Теперь препараты компании будут производиться в России, на заводе «Шанс Энтерпрайз» в Липецкой области. Торжественное открытие завода состоялось в октябре этого года. Препараты, произведенные на заводе, два года проходили испытания на полях разных регионов России и показали эффективность на уровне лучших мировых лидеров СЗР.

Главными преимуществами сотрудничества с ГК «Шанс» являются три составляющие: собственное производство качественных препаратов в центре России, высокий уровень сервиса и научный потенциал.

- Собственное производство, оснащенное высокопроизводительным оборудованием ведущих мировых компаний, позволяет нам выпускать высококачественные препараты мирового уровня, но в центре России. Таким образом мы убиваем сразу двух зайцев: снижаем себестоимость продукции, что позволяет нам предлагать ее по более конкурентоспособной цене, а также максимально быстро доставляем препараты нашим клиентам, ведь от Липецкой области до Тульской ехать считанные часы - говорит Валерий Бурыкин. - Кроме того, у компании свой склад и автопарк с транспортом различной грузоподъемности, который бесплатно и своевременно доставляет товар потребителям, причем круглосуточно. А это значит, что защита растений на полях партнеров ГК «Шанс» будет произведена в нужное время и в полном объеме, в итоге отличные показатели по урожайности и прибыль сельхозпредприятиям.

Практический результат

Валерий Кравцов, глава КФХ «КРАПП»

Лучше всего о работе компании могут рассказать только ее клиенты - аграрии, которые с помощью препаратов ГК «Шанс» защищают свой урожай и наращивают экономический потенциал хозяйств.

- Мы давно работаем с ГК «Шанс» - рассказывает Валерий Кравцов, глава КФХ «КРАПП». В общем объеме средств защиты нашего хозяйства, продукция компании составляет 30 %. Все препараты проверены на деле, работают. Но в нашем сотрудничестве главенствующим является человеческий фактор: авторитет, внутренняя энергия, правильная настойчивость, красноречие и душевное тепло руководителя тульского представительства ГК «Шанс» Валерия Бурыкина. У него огромный опыт в агрономии (более 40 лет), и его мнению я, как хозяйственник, полностью доверяю.

Генеральный директор ООО «Нива» Раиса Горбачева

- Когда руководитель добросовестный и обязательный, то и дело, которым он занимается, будет процветать. - говорит генеральный директор ООО «Нива» Раиса Горбачева. Мы сотрудничаем с ГК «Шанс» более 5 лет, и ни разу не было повода усомниться в правильности принятого решения. Начинали постепенно сначала приобрели препараты на 50 га, затем - больше, сегодня закупаем средства защиты только у них. Все препараты показывают себя отлично в работе с культурами. Важно отметить, что в компании идут навстречу аграриям по всем вопросам: молниеносная доставка, консультирование, опробация на месте и рассрочка платежа. Ни разу нас не подвели, как не подвел и Валерий Бурыкин, человек с широкой душой и большим сердцем.

Группа компаний работает со своими заказчиками честно и открыто, именно поэтому 490 сельхозпредприятий региона, а это почти половина, доверяет продукции «Шанс». Уверены, что их число будет только расти, ведь звание «Тульский бренд» тоже получает не каждое предприятие, а ГК «Шанс» уже третий год подряд заслуживает народное признание.

Группа компаний «Шанс»

Контакты ГК «Шанс»:

8-800-700-9036

https://shans-group.com/

Представительство в Тульской области:

+7 (960)612-1794