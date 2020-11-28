"Тульский бренд-2020": в оружейный столице в седьмой раз наградили победителей

25 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей VII ежегодной премии Фото: Архив "КП"

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат»-«Дом в деталях», но по сути — это знак народного признания. Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и киосках «Пресса».

В нынешнем году было опрошено более полутора тысяч туляков на улицах корреспондентами издательского дома, принято более 7 тысяч анкет, где обычные горожане называли предприятия, которые являются визитной карточкой региона, рассказывали, в каких местах они любят отдыхать, услугами каких компаний пользуются

Генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин Фото: Архив "КП"

- Выбранные в итоге предприятия и организации достойно представляют Тульскую область на общероссийском и мировом рынках, - подчеркнул на открытии торжественной церемонии награждения генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин. - Номинантам нашей премии доверяют и признают качество их продукции большинство участников проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Тульский бренд-2020» по достоинству оценивают и в правительстве региона.

В 2020 году в результате голосования были определены 53 лучшие компании и предприятия в 11 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и автомобили», «Медицина», «Образование и общественные организации », «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ».

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, заместитель министра экономического развития Тульской области Надежде Комарова, Глава Муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

В номинации «Медицина» звание победителя заслуженно досталось автономной некоммерческой организации «Клиника микрохирургии глаза «Взгляд» Фото: Архив "КП"

В номинации «Медицина» звание победителя заслуженно досталось автономной некоммерческой организации «Клиника микрохирургии глаза «Взгляд». В этом году клиника расширила свою географию - открылся новый филиал в Москве, предлагая самые современные методы лечения и восстановления зрения на новейшем лечебно-диагностическом оборудовании японской фирмы Nidek.

Получая диплом и статуэтку из рук генерального директора издательского дома «Дом прессы» Павла Коренюгина, председатель наблюдательного совета «Взгляда», заслуженный изобретатель России Игорь Мацур отметил:

Председатель наблюдательного совета «Взгляда», заслуженный изобретатель России Игорь Мацур Фото: Архив "КП"

- Это был непростой год. Работать в условиях пандемии было очень сложно, но тем не менее мы по-прежнему обслуживали наших пациентов. Надеюсь, что к следующему году ситуация наладится, и мы будем иметь возможность оправдывать высокое доверие туляков как победители «Тульского бренда».