ГК «КорсГрупп» - успешный бизнес в масштабе страны

Премию "Тульский бренд- 2020" Ерухому Шальмиеву вручил заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов Фото: Архив "КП"

Награждение «КорсГрупп» - тот случай, когда название премии целиком и полностью отражает реальную картину. Сегодня тульский автомобильный холдинг входит в число ведущих дилеров ЦФО! За 30 лет работы региональное предприятие превратилось в компанию, ставшую настоящим «тульским брендом». В ее ближайших планах - войти в топ-10 крупнейших автомобильных холдингов страны.

Сегодня наш собеседник – президент автомобильного холдинга «КорсГрупп» Ерухом Шальмиев.

- Ерухом Илизирович, поздравляем вас и ваш коллектив с заслуженной наградой! За последние 4 года «КорсГрупп» совершил прорыв по расширению горизонтов - в вашем активе 32 автоцентра в шести городах ЦФО. Как удается работать в непростых условиях, затронула ли вас тема дефицита автомобилей?

- Спасибо за поздравление, премия «Тульский бренд» - это высокая оценка нашей работы со стороны клиентов. Их мнение для нас особенно ценно. Что касается непростых условий, то за 30 лет компания научилась преодолевать любые трудности и работать в различных ситуациях.

Дефицит автомобилей – сегодня одна из острых проблем в нашем бизнесе. Столкнувшись с нехваткой автомобилей в начале лета, были предпосылки что к осени ситуация стабилизируется, но повышенный спрос, вызванный нестабильностью валюты, плановые каникулы на заводах, не позволили оперативно наполнить склады дистрибьютеров и дилеров соответственно. Спрос остается высоким, многих ходовых моделей нет в наличии. Ожидание автомобиля по предзаказу варьируется от 2-х месяцев до полугода, при этом мы не можем зафиксировать стоимость автомобиля. Клиент не знает итоговой цены автомобиля на момент фактической продажи. Мы надеемся, что ситуация изменится, а опыт работы в подобных условиях раскроет новый потенциал отделов продаж.

– Как пандемия изменила режим работы компании?

– В наших ДЦ и в управляющей компании мы четко соблюдаются все меры безопасности, максимально минимизировали рабочие встречи в офисе.

В период первой волны пандемии режим работы ДЦ сильно менялся изменился, пришлось преодолевать разные препятствия, но мы наработали опыт и научились работать в новом режиме. Более того, когда мы стали проводить совещания дистанционно, оказалось, что так мы работаем более эффективно.

– Ограничения изменили планы на 2020 год по расширению бизнеса?

– Планы не изменились. В мае мы завершили сделку по покупке в Калуге 2-х дилерских центров – Volkswagen и Skoda. Тогда же, в мае мы провели первую встречу с владельцем салона «Lada» в Твери и в сентябре завершили сделку. Пару месяцев назад мы укрепили свои позиции в Туле, открыв ДЦ Haval на улице Рязанская. Все это соответствовало нашим планам.

– Какова стратегия компании по развитию бизнеса в регионах?

– Мы хотим укрупниться в Ярославле и Твери, немного расшириться в Туле и Калуге. Встречаемся с собственниками дилерских центров, ведем переговоры. Дальше ЦФО идти не планируем. Мы сильны именно в регионах, где нам надо использовать все свои силы и знания.

– Как развиваете дополнительные направления бизнеса?

– Направление новых автомобилей остается главенствующим. Но в то же время возрастает роль автомобилей с пробегом. Поэтому одним из основных показателей для нас стала их доля: чем больше продаем новых машин, тем больше – подержанных. В этом направлении нам есть, чем гордиться. Доля подержанных авто у нас сейчас порядка 70% по отношению к объемам новых. Цель - выйти в продажах на показатель 1:1 по отношению к новым машинам.

– Как будет развиваться бизнес ГК «КорсГрупп» в ближайшее время?

- Условия современного рынка и наши ресурсы позволяют нам в ближайшие годы сделать большой шаг в развитии бизнеса, и мы не должны упустить этот шанс. Наша ближайшая цель – войти в топ-10 крупнейших автомобильных холдингов России по объемам продаж новых машин. Мы будем продолжать увеличивать долю холдинга на рынке. Приложим максимум усилий для достижения этой цели, тем более для этого у нас все есть: я уверен и в своих силах, и в силах нашей команды.

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