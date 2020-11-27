«Барс» - «Тульский бренд» охранного бизнеса Фото: Архив "КП"

Год для холдинга выдался знаменательным. В 2020 охранному предприятию исполнилось 25 лет. На сегодняшний день это группа компаний, специализирующаяся на оказании полного комплекса услуг в сфере безопасности юридических и физических лиц. Сюда можно отнести услуги по физической охране (постоянное присутствие на охраняемом объекте: обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, сопровождение и охрана материальных ценностей, в том числе и при их транспортировке; обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий; обеспечение охраны объектов), услуги по технической охране (проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств охраны, группы быстрого реагирования, услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию систем противопожарного мониторинга и сигнализации, систем контроля доступа (шлагбаумы, домофоны, СКУД), систем видеонаблюдения и видеофиксации), консультирование по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств, детективные услуги, юридические услуги, услуги полиграфа и пр.

Генеральный директор охранного предприятия "Барс" Алексей Артемов Фото: Архив "КП"

В чем же основные принципиальные отличия охранного предприятия «Барс», рассказывает генеральный директор Алексей Артемов:

- Хочу остановиться на нескольких моментах, которые, на мой взгляд, являются основополагающими в нашей работе.

Во-первых, сегодня холдинг - это почти 2,5 тысячи сотрудников высшей квалификации. У нас большой парк автомашин; мы используем в своей деятельности самые современные средства связи, контроля, защиты и наблюдения; ведем подготовку работников на базе спортивного комплекса, тира.

Во-вторых, для развития любого предприятия, а охранного - в особенности, очень важны подбор и подготовка кадрового состава. Многие наши сотрудники прошли службу в разных силовых структурах, имеют звания. У них отличная физическая подготовка, хорошие знания по профессии, опыт работы. Но мы принимаем и других работников. Обучаем, тренируем. Цифры говорят сами за себя: под нашей охраной находятся более 2 000 объектов, и обслуживают их свыше 850 специалистов, более 10 экипажей групп быстрого реагирования. Все они имеют должную квалификацию, экипированы вооружением, бронежилетами, средствами защиты и прочее. Технический состав содержится на высоком уровне.

В-третьих, потенциальный заказчик обязательно ознакомится с отзывами, просмотрит базу предприятий-клиентов, с которыми работает охранное предприятие. Я считаю, в этом вопросе, нам конкурентов нет. Охранный холдинг "Барс" выбирают крупные промышленные холдинги, такие как ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД». Также мы оказываем услуги охраны для общеобразовательных учреждений (школы, университеты), медицинских учреждений министерства здравоохранения Тульской области. Мы работаем в торговых центрах, магазинах, нам доверили охранять парк-музей "Патриот", Казанскую набережную и т. д.

Генеральный директор охранного предприятия "Барс" Алексей Артемов Фото: Архив "КП"

В-четвертых, основными критериями нашей работы являются открытость, лояльность, индивидуальный подход, стремление всегда быть полезным всем нашим клиентам и выполнять все их пожелания. Таким образом, степень доверия к холдингу возрастает, заказчики строят свое мнение о работе охранной структуры на основе определенных критериев и жизненных фактов. И если подходить к любому вопросу ответственно и с вниманием, то и задачи все будут выполнены и проблемы решены.

- Ну и, наконец, в-пятых, наша активная позиция по продвижению холдинга. Подтверждение этому победа третий раз подряд в ежегодной премии "Тульский бренд". Это народное признание, большое доверие нашей работе и в то же время огромная ответственность соответствовать званию «бренд». Ведь понятие «бренд» - это то, что вызывает прямую ассоциацию с имиджем, статусом или репутацией компании. Если мы заявили такую высокую планку нашей работы, то должны ее держать, совершенствовать навыки, расти профессионально, расширять сферы деятельности и многое другое. Наш охранный холдинг прежде всего оказывает услуги сохранности объектов, ценностей, жизни человека, поэтому делать это не на высоком уровне просто недопустимо. И пусть сегодня брендом охранного бизнеса в Тульском регионе будет наш холдинг "Барс".

«Барс» - «Тульский бренд» охранного бизнеса

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