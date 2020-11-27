"Тульский бренд-2020": в оружейной столице в седьмой раз наградили победителей

25 ноября состоялась церемония награждения победителей VII ежегодной премии Фото: Архив "КП"

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат»-«Дом в деталях», но по сути — это знак народного признания. Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и киосках «Пресса».

В нынешнем году было опрошено более полутора тысяч туляков на улицах корреспондентами издательского дома, принято более 7 тысяч анкет, где обычные горожане называли предприятия, которые являются визитной карточкой региона, рассказывали, в каких местах они любят отдыхать, услугами каких компаний пользуются

Генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин Фото: Архив "КП"

- Выбранные в итоге предприятия и организации достойно представляют Тульскую область на общероссийском и мировом рынках, - подчеркнул на открытии торжественной церемонии награждения генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин. - Номинантам нашей премии доверяют и признают качество их продукции большинство участников проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Тульский бренд-2020» по достоинству оценивают и в правительстве региона.

В 2020 году в результате голосования были определены 53 лучшие компании и предприятия в 11 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и автомобили», «Медицина», «Образование и общественные организации », «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ».

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и области, общественных организаций.

В номинации «Промышленные и производственные предприятия» заслуженные награды получили: Компания «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК», Компания «Щекиноазот», АО "Тулажелдормаш", Группа Компаний «БРАЕР», АО «ГОТЭК-Центр», Компания «Энгельсспецтрубмаш».

В номинации Финансы и страхование были отмечены: Тульское отделение ПАО «Сбербанк», региональный операционный офис в Тульской области банка ВТБ, филиал «Газпромбанк» АО «Среднерусский», Тульский региональный филиал Россельхозбанка, филиал ПАО Страховой компании «Росгосстрах» в Тульской области, Тульский региональный филиал страховой компании «Cогласие» и Тульский филиал АО «Группа страховых компаний «Югория».

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов и генеральный директор АО "Тулажелдормаш" Павел Дремов Фото: Архив "КП"

Награды победителям вручил министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, подчеркнувший, что все победители — настоящие не только экономические, но и социальные партнеры правительства региона, которые сами оказывают поддержку в решении ряда вопросов. Поэтому премия «Тульский бренд» - это не только бренд качества и узнаваемости, но и социальный ответственности и значимости.

В ответ директора предприятий пообещали не снижать темпов развития производства, стараться и дальше оправдывать то доверие, которое им оказали все, кто отдал за них свои голоса. А старший вице-президент ВТБ, управляющий регионального операционного офиса Светлана Мужичкова пожелала всем улыбок, потому как хорошее настроение укрепляет иммунитет, что особенно важно в конце календарного года, когда основные цели и задачи решены, а собственные силы на исходе.

Старший вице-президент ВТБ, управляющий регионального операционного офиса Светлана Мужичкова и заместитель начальника Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Александр Потапенко Фото: Архив "КП"

Номинация «Оборонные предприятия» принесла в нынешнем году звание победителя уже давно признанным лидерам ВПК оружейной столицы - АО Научно-производственному объединению «СПЛАВ», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», ПАО «Тульский оружейный завод», АО АК «Туламашзавод», «Стрела», АО "Тулаточмаш" и АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения».

Награды вручал заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, назвавший предприятия оборонки надежной опорой не только региона, но и всей страны:

заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов Фото: Архив "КП"

- В нашей стране нет другого такого региона, где бы бренд в широком понимании был представлен настолько полно – от Белевской пастилы до высокоточного оружия. Тула по праву отвоевала звание столицы русского оружия и пора бы уже говорить не русское оружие, а тульское оружие. Низкий поклон всем, кто сегодня собрался в этом зале, кто получает высокую награду, кто вносит вклад в развитие края. Вы – надежная опора нашей страны. Сейчас вокруг много негативной информации. Люди стали редко радоваться каким-либо достижениям. А между тем, в этом году отличились и наши аграрии, собравшие хороший урожай, и у ваших предприятий есть, чем гордиться — этим славится вся наша страна. Но главное во всем этом то, что создаются эти успехи простым человеком труда. Поэтому, уверен, получив премию «Тульский бренд» вы вернетесь в свой рабочий коллектив, и поделитесь радостью победы и с ним, потому что все это заслуга ваших работников.

В ответ, кроме благодарности, представители предприятий коротко рассказали о своих последних достижениях. Так, заместитель генерального директора по производству «Сплава» Виктор Трегубов, отметил, что в юбилейный для предприятия год, когда отмечалось его 75-летие, им удалось представить сразу 5 совершенно новых видов вооружения, а Советник управляющего директора КБП Владимир Говоров рассказал о большой кадровой работе, созданию уникальной единой системы, позволяющей максимально эффективно наладить процесс от разработки до выпуска конечной продукции.

Алекандру Балберову также выпала честь награждать победителей в номинации «Траспортные услуги и автомобили», где лучшими были признаны: региональное подразделение ОАО «Российские железные дороги», ООО «Тульская транспортная компания», Автомобильный холдинг «КорсГрупп» и Группа компаний «Автокласс».

Директор по продажам «Автокласса» Денис Кальчевский Фото: Архив "КП"

Поздравляя коллег-транспортников, директор по продажам «Автокласса» Денис Кальчевский пошутил: раз нас награждают, то мы на правильном пути, а директор Тульской транспортной компании Олег Хархурин признал:

Директор Тульской транспортной компании Олег Хархурин Фото: Архив "КП"

- Мы каждый день мы встречаемся с пассажирами, для которых перевозчик обязан создать максимально комфортные и безопасные условия в пути. И сегодняшняя награда на «Тульском бренде» - это настоящая благодарность простых туляков.

Лучших в номинации «Строительство и реставрация» чествовала заместитель министра экономического развития Тульской области Надежда Комарова:

Заместитель министра экономического развития Тульской области Надежда Комарова и генеральный директор АО "ПИК - Индустрия" Вячеслав Локтионов Фото: Архив "КП"

- От лица правительства хотела бы поблагодарить наших предпринимателей. Несмотря на сложный год, все мы достойно его завершаем, судя по показателям промышленного роста. 235 системообразующих предприятий не останавливали свою работу ни на день в дни развития пандемии. Хотела бы поблагодарить и инфраструктурные организации: дорожники, транспортники — именно вы создаете благоприятный инвестиционный климат в Тульской области. В этом симбиозе мы можем с уверенностью называть себя одним из успешных регионов России. Финансовые структуры реализовали те меры поддержки, которое нам адресовало правительство. С начала года обработано около 5 тысяч заявок на поддержку, среди которых и крупные инвестиционные проекты, и физлица. Все вы, собравшиеся в этом зале, - основа нашей экономики. Спасибо за ваш каждодневный труд!

Победителями же оказались: АО «ВНЕШСТРОЙ», АО "ПИК-индустрия" - Алексинский завод железобетонных изделий и реставрационная компания «Благовест». Директор последней, Вячеслав Ермолов, заметил, что без связки бизнес — региональное правительство добиться каких-либо значимых успехов в непростой с экономической точки зрения 2020-й год было бы просто невозможно.

Награждая победителей в номинации «Медицина» генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин подчеркнул:

- 2020 год – принес в нашу жизнь много нового. Главным событием поправу можно считать борьбу медицинских работников с коронавирусной инфекцией. Тульский регион может по праву гордиться качеством медицинских услуг. Ведь сегодня в арсенале клиник не только современное инновационное оборудование, но и великолепные умы медицинского сообщества, которые каждый день выполняют служебный долг. Спасибо вам за ваш труд!

Лучшими по мнению туляков в номинации стали: частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула», государственное учреждение здравоохранения "Тульская областная стоматологическая поликлиника", ГУЗ "Тульский областной клинический кожно-венерологический", ООО «Клиника врачебной косметики В.Н. Комаровой», АНО «Клиника микрохирургии глаза «Взгляд», клиника эстетической медицины Елены Черных.

Елена Черных - основатель клиники эстетической медицины Елены Черных Фото: Архив "КП"

В ответных словах благодарности к организаторам и всем тулякам, отдавшим свои голоса награжденным, победители, в частности, отмечали, что премия - огромная ответственность, потому как она означает необходимость держать уже взятую планку качества.

Вера Комарова - основатель ООО «Клиника врачебной косметики В.Н. Комаровой» Фото: Архив "КП"

Так, основатель клиники Вера Комарова поделилась с собравшимися нововведением — уже в этом году в лечебном учреждении начали внедрять паспорта здоровья для пациентов, работа над которыми продолжится и в дальнейшем.

Глава Муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева вручала заслуженные награды сразу в двух номинациях — «Образование и Общественные организации» и «Сфера услуг».

Глава Муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева Фото: Архив "КП"

Мэр Тулы обратилась к лауреатам конкурса со словами приветствия.

– Здесь собрались те, кто не только вносит вклад в развитие Тулы и тульского региона, но и заслужили народное признание. Ведь лучших выбирали сами туляки. Мне выпала честь вручать награды в двух номинациях, - обратилась она к собравшимся. - Так, образование очень важно в современном мире, поскольку сегодняшние студенты завтра будут создавать новые бренды, а общественные организации – это проводники инициатив, активные участники социально значимых проектов и акций. Награждать победителей в этой категории – особый для меня почет.

По словам Главы города, сфера услуг – самое насыщенное направление на рынке. Поэтому признание туляков говорит о том, что компании-победители выдержали непростую конкуренцию.

Ольга Слюсарева пожелала лауреатам дальнейшего процветания, новых бизнес-идей и успехов в дальнейшей деятельности и вручила награды. Также Ольга Слюсарева поблагодарила организаторов премии «Тульский бренд» и туляков, которые приняли участие в голосовании.

Среди образовательных учреждений победителями стали: Тульский Государственный Педагогический Университет имени Л. Н. Толстого, ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова», ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», а среди общественных организаций и движений, которые являются важнейшим элементом гражданского общества,- Тульское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

В ответном слове заместитель директора сельхозколледжа Наталья Чмых отметила, что, несмотря на сложные времена пандемии, учебное заведение не стоит на месте, выигран грант на 33 миллиона рублей, который планируется потратить на обновление обучающих систем, создание новых мастерских, что позволит повысить качество образования.

А заместитель директора колледжа строительства и отраслевых технологий Нина Вагнер подчеркнула:

- Нашему училищу в октябре исполнилось 40 лет, так что этот год для нас очень знаменательный. Запомнится он еще и тем, что нашим педагогам пришлось срочно осваивать технологии электронного обучения, чтобы это не сказалось на подготовке наших студентов, которых с нетерпением ждут на предприятиях города и области в худшую сторону. И все прошло удачно! Доказательством тому — золотые медали на счету наших студентов, полученные на четвертом ежегодном региональном чемпионате «Ворлскилз».

В сфере услуг в подноминации «Связь, телекоммуникации и цифровые сервисы» заслуженно победили: Филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях и ООО Гильдия консультантов. В подноминации «Охранные услуги» традиционно лучшим признали холдинг «Барс», а среди представителей торговли - мебельный центр «Мебель Молл».

Генеральный директор «Барса» Алексей Артемов Фото: Архив "КП"

Генеральный директор «Барса» Алексей Артемов признался, что получить такую награду как «Тульский бренд» - дорогого стоит: «Нашей компании недавно исполнилось 25 лет, и все это время мы старались заслужить должную репутацию среди наших клиентов».

Заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов Фото: Архив "КП"

Заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов также вручал статуэтки и дипломы в нескольких номинациях. В приветственном слове он передал всем собравшимся благодарность за работу во благо города от главы администрации Тулы:

- Рад видеть здесь капитанов, лидеров своих отраслей, настоящий цвет бизнеса нашего города. Год был непростой, но мы все равно добилась успехов. Со своей стороны, администрация Тулы всегда поддерживает ваши начинания. Так будет и впредь, поэтому желаю в следующем году достичь новых результатов.

В номинации «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ» лучшими стали: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - филиал «Тулэнерго», Региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула», управляющая компания ООО «Тулжилхоз», управляющая компания ООО «Жилхоз» Советского района Тулы, ООО «Управляющая компания «Левша».

В номинации «Сельскохозяйственные предприятия» победили: племенное хозяйство «Лазаревское», ООО "Технический центр "Агрит" (официальный дилер Ростсельмаш), Группа компаний "Шанс".

Получая заслуженную награду заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков, сказал:

Илья Беспалов и заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков Фото: Архив "КП"

- Между прочим, «Комсомольская правда» — это тоже тульский бренд. Трудно представить наш город без этой газеты, журналисты которой всегда остро реагируют на все происходящее в нашем городе. А наша повседневная работа, как правило, незаметна для большинства простых туляков, если все идет в штатном режиме. И очень приятно, что мы оказались отмечены их вниманием.

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Тула» Николай Воробьев выразил слова благодарности организатором «Тульского бренда» за то своей премией те нашли возможность поддержать промышленность и бизнес региона.

- Последствия пандемии сильнее всего отражаются на сфере малого и среднего бизнеса, - сказал он. - Эти предприятия оказались на грани выживания. И в этой непростой ситуации важно внимание не только государства, но и партнеров и потребителей. Именно такое внимание и обеспечивает в том числе премия «Тульский бренд».

Директор по производству «Лазаревского» Ольга Бочарова в свою очередь признала, что народное признание продукции их племенного хозяйства, - это вот настоящая награда за слаженную и достойную работу коллектива, насчитывающего более 650 человек.

В номинации «Пищевая промышленность» победителями был названы: АО «Тульский молочный комбинат», ООО «Тульский хлебокомбинат», ООО кондитерская фабрика «Тульский пряник» и ООО "Белевская пастила".

Награждая лидеров этого сектора экономики, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов назвал еще один самый настоящий тульский бренд — самих туляков:

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов Фото: Архив "КП"

- Люди, которые живут и трудятся на тульской земле - вот самый главный бренд, которым гордится регион. Сегодня в зале собрались представители бизнеса, доказавшие, что их продукция и услуги — на самом высоком уровне. Церемония награждения — это заседание своеобразного закрытого клуба, в который попасть очень непросто. А те, кто попал, уже не имеют права из него выйти, потому как «Тульский бренд» - это не сиюминутная награда, а на года, быть может, на века. Это то, благодаря чему наш регион гремит по всей стране и за ее пределами. Сегодня о нас пишут и нашим достижениям завидуют даже французы.

В ответ представители награжденных предприятий пообещали и впредь не ронять планку качества, не обращая внимания на любые возможные трудности и невзгоды в экономике.

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