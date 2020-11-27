Губернатор Тульской области поздравил с 57-летием худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 27 ноября, свой День рождения празднует художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. Сегодня деятелю культуры и искусства исполнилось 57 лет.

С этим радостным событием Владимира Машкова поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Вы – талантливый актёр, режиссер и руководитель. Ваши фильмы и спектакли любят миллионы зрителей в России и за рубежом. Вы подаете молодым актерам пример мастерства и верности профессии, вкладываете душу в развитие театрального искусства», - отметил глава региона.

Губернатор Тульской области поблагодарил народного артиста за поддержку тульской творческой молодежи.