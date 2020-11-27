Александр Потапенко: «Тульский бренд» – знак признания наших пассажиров

Премию "Тульский бренд - 2020" Александру Федоровичу Потапенко вручил заместитель Председателя Тульской областной Думы Александр Александрович Балберов

Эту региональную награду тульские железнодорожники получают в третий раз. Именно железнодорожный транспорт жители нашего региона считают наиболее удобным, комфортным и безопасным.

После награждения мы беседуем с заместителем начальника Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению Александром Потапенко:

– Хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за идею проведения этого конкурса, который честно и открыто отражает мнение людей. Премия «Тульский бренд» - почетная награда для нашего коллектива, знак высокого доверия со стороны пассажиров и партнеров, мотивация работать еще лучше и качественнее в интересах жителей нашего края и всей России. Впереди у нас много новых проектов и планов. Железная дорога многократно увеличивает промышленный, оборонный и туристический потенциал региона, а наша главная задача - обеспечение безопасной перевозки пассажиров и грузов.

– Александр Федорович, уходящий год был непростым. Как ситуация повлияла на работу регионального подразделения ОАО «РЖД»?

- Мы не останавливались в работе, продолжая осуществлять и грузовые, и пассажирские перевозки. Но пандемия наложила свой отпечаток: весной произошло значительное сокращение миграции населения из-за введенных ограничительных мер, и как следствие, «просели» пассажирские перевозки на дальние расстояния – они сократились до 20% к уровню 2019 года. Не столь значительное падение было и в грузовом сегменте, пригородное сообщение сохранилось в полном объеме. По мере снятия ограничений ситуация стала улучшаться: летом пассажирские поезда пошли по всем направлениям, а грузовые перевозки несколько месяцев подряд демонстрируют рост. Объем продукции, предъявляемой нам к перевозке по железной дороге, вырос по сравнению с 2019-м почти на 20% - такого показателя нет у других регионов – наших соседей.

Железнодорожный транспорт жители нашего региона считают наиболее удобным, комфортным и безопасным

- ОАО «РЖД» ежегодно инвестирует в регион значительные суммы. Назовите наиболее масштабные проекты.

- Отмечу электрификацию направления Ожерелье – Узловая – Ефремов – Елец: за 3 года в проектные работы вложено более 500 млн рублей. Конечная цель – запуск в эксплуатацию этого участка в 2024 году. Открытие направления «отклонит» пассажирские поезда из Рязани на Узловую и далее на южный вектор. Таким образом, на этом участке будет самый «короткий ход» в направлении Север-Юг. Сегодня, чтобы уехать на скоростном поезде «на юга», пассажирам из Калуги и Тулы приходится добираться до Москвы или Рязани, а в будущем «точкой замены» станет Узловая.

Еще один проект - реконструкция станции Казначеевка. Это яркий пример партнерства ж/д отрасли с компанией «Щекиноазот», активно инвестирующей в производство. Продукция предприятия доставляется потребителям только по железной дороге, поэтому наши инфраструктуры должны развиваться одномоментно. Сейчас ведется кропотливая работа с целью создания в Щекинском районе станции, которая смогла бы освоить весь объем предъявляемых ей грузов сразу после открытия нового производства «Щекиноазот» в 2021 году. Вложения ОАО «РЖД» в проект предусмотрены в объеме до 1 млрд. рублей.

- В регионе идет большая работа с целью сохранения и продолжения традиций железнодорожников…

- Это так! Наш регион – единственный, где на станциях создано уже 15 историко-культурных комплексов. Значимым событием уходящего года, года 75-летия Великой Победы, стало завершение I этапа реализации масштабного проекта по созданию историко-культурного центра на вокзале Узловой. Обустроены прилегающая территория, сквер, проделан комплекс ремонтных работ, которые коснулись и вокзала, и платформы. Установлен бронзовый памятник советскому воину, его прообразом стал Герой Советского Союза, летчик Николай Трегубов, родившийся в Узловой и трудившийся до войны в локомотивном депо. На будущий год наступит время реализации II этапа: внутренним помещениям вокзала придадим исторический облик, создадим здесь музей ж/д транспорта.

Региональную награду "Тульский бренд" тульские железнодорожники получают уже в третий раз

- В чем видите залог успешной работы тульских железнодорожников?

- В решении задач любой сложности мы опираемся на слаженную командную работу коллектива. Сегодня у нас работают 5300 человек – профессионалов своего дела. Много молодых, их профессиональный уровень важен для нас. Инвестиции в новое поколение коллектива - залог успешного будущего нашей компании.