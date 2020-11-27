Коронавирус в Тульской области, последние новости на 27 ноября 2020: 157 заболевших и 151 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным коронавирусной статистики на 27 ноября, за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 157 новых случаев заражения. В числе заболевших оказались жители областной столицы и других районов региона. Все были изолированы. Отметим, что это рекордное число заболевших «короной» за осенний период.

Вместе с тем, 151 человек смогли победить болезнь. Получив отрицательный результат теста на COVID-19, их выписали из медучреждений.

Однако, продолжается в регионе и смертельная статистика по «ковиду». Так, за минувшие сутки поступили данные еще о двух пациентах, у которых подтвердился коронавирус, но они умерли.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 ноября 2020

Всего за время наблюдения в регионе было установлено:

16 089 — случаев заражения;

14 094 — выздоровления;

477 — смерти.