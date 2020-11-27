"Золотая вакцина": в Тульской области снова распространяют фейковые новости о коронавирусе Фото: Алексей ФОКИН

Туляки продолжают наблюдать фейковый наплыв новостей о коронавирусе. На этот раз туляки наткнулись на интересное предложение, стать добровольцем на испытанием вакцины от коронавируса - CPVID-19.

Отметим, что за такое тулякам предлагали еще и деньги. Сумма гонорара за исследования вакцины была очень даже кругленькой. Однако, надежды на обогатиться за счет коронавируса таким образом все таки останутся в мыслях, ведь новость о наборе испытуемых является недостоверной.

Это подтвердил региональный Минздрав. Всю же актуальную информацию о коронавирусе жители Тульской области могут увидеть на сайтах Министерства и Роспотребнадзора РФ.