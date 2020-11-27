Жительнице тульской области ампутировали ногу: ее переехал собственный муж Фото: соцсети

На жителя Тульской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По предварительным данным, 28 октября он поссорился со своей женой и дважды переехал ее на автомобиле Volkswagen Amarok. По словам жены, подозреваемый был пьян. Она говорит, что муж сбил ее, сдал назад и «пробуксовал» по ноге. В московской больнице из-за полученных травм ей ампутировали ногу выше колена.

Происшествие попало на видео. Его распространил в сети адвокат пострадавшей. Судя по нему, преступление было совершено с особой жестокостью.

Мужчина настаивает, что умышленно не собирался причинять жене вред, это произошло по неосторожности. Однако видео свидетельствует об обратном. Адвокат женщины настаивает на более жесткой статье - «Покушение на убийство».