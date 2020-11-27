Секрет успеха - непрерывное развитие

Премию "Тульский бренд-2020" вручил Наталье Новиковой министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов

В пользу компании выбор сделали сами жители области, большинство из которых являются клиентами «Росгосстраха».

Сразу после церемонии награждения мы побеседовали с директором филиала ПАО СК «Росгосстрах» по Тульской области Натальей Новиковой.

- Наталья Евгеньевна, премию «Тульский бренд» региональный филиал компании получает ежегодно. Чем важна эта премия?

- Получать премию «Тульский бренд» приятно и ответственно. Это народное голосование за тех представителей бизнеса и некоммерческого сектора, которые заботятся о клиентах, непрерывно повышают качество услуг и сервис обслуживания. Такая объективная оценка со стороны клиентов, безусловно, важна для компании.

- Следующий год для «Росгосстраха» как преемника «Госстраха» юбилейный - компании исполняется 100 лет! Как она менялась за эти годы?

- Развитие российского рынка страховых услуг неразрывно связано с историей Госстраха и его правопреемника – «Росгосстраха». Нашу компанию знает не одно поколение россиян. Сегодня в «Росгосстрахе» работают уже правнуки госстраховцев – тех, кто пришел в страхование еще в 20-х годах прошлого столетия. Мы бережно относимся к истории компании, к нашим коллегам и ветеранам. В ноябре в Тульском филиале «Росгосстраха» мы чествовали сразу трех наших коллег, проработавших в компании по 40 лет. Отдельная история – это семейные династии, в Тульском филиале – их более десяти. Мы гордимся нашей компанией и той миссией, которую она выполняет – стоять на защите финансового благополучия клиентов.

Филиал компании "Росгосстрах" в Тульской области получает премию "Тульский бренд" ежегодно

- «Росгосстрах» не просто часть истории российского страхования – вы задавали и задаете вектор развития этому направлению…

- Именно так. А с учетом масштабов и места компании от нас в немалой степени зависит, какие виды страхования будут развиваться дальше, каково будет наполнение страховых продуктов и на каких условиях они будут предлагаться потребителям. Мы живем бок о бок с миллионами наших страхователей, видим, как меняются их потребности и готовы предложить новые инструменты защиты их благосостояния. Позиции нашей компании как надежного страховщика подтверждены высокими рейтингами авторитетных аналитически организаций.

- Какой «Росгосстрах» в Тульской области?

- Тульский филиал «Росгосстраха» входит в тройку лидеров страхового рынка, по нескольким показателям: по объемам сборов, по количеству действующих договоров страхования, по сумме страховых выплат и по численности страховых отделов по области. Мы – большой филиал, и это ко многому обязывает. Тульский филиал исторически успешно работает с имущественными видами страхования - каждый второй объект недвижимости, принадлежащий жителям области, застрахован в «Росгосстрахе». Мы успешно страхуем риски компаний - как небольших, так и лидеров отрасли.

- Какие услуги вы оказываете Тульскому бизнесу?

- Полный спектр страховых услуг - от классического страхования имущества, жизни и здоровья сотрудников до эксклюзивных видов. Сегмент В2В в нашем страховом портфеле представлен всеми направлениями бизнеса и форм собственности. Среди наших постоянных клиентов — предприятия химической промышленности, нефтегазового комплекса, деревообработки и перерабатывающей промышленности, перевозчики, с/х предприятия, торговые и посреднические фирмы, областные и муниципальные учреждения.

- Что выбирает сегодня бизнес?

- Как правило, услугу, которая устраивает по соотношению цена-качество, и надежность. Но это одна сторона вопроса. Страхователи хотят получать сервисную составляющую, грамотное сопровождение договора, причем не только на этапе его заключения, но и при урегулировании убытка. Сервисную составляющую мы ставим во главу угла — для нас важно, чтобы страхователям было с нами удобно, комфортно и надежно!

- Как менялись предпочтения клиентов в последние годы?

- Во все времена люди переживают за безопасность своей семьи и своего имущества. Сегодня в экономике времена непростые, это отражается на страховании. Мы видим, что в период пандемии увеличивается спрос на страховые продукты по защите здоровья. Причем как у граждан, в частности, растет спрос на телемедицину, страховые продукты от онкологии и других критических заболеваний, так и у компаний – на услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудников. Исходя из актуальных запросов клиентов, «Росгосстрах», предлагая продукты по страхованию имущества, включил в них сервисную составляющую, в том числе, и дополнительные опции – в частности, оплату лечения и реабилитации после перенесенного заболевания COVID-19.

- С каким результатом компания работает в 2020 году?

- Самое главное — мы сохраняем движение по траектории роста. В I полугодии чистая прибыль группы, в которую входят универсальная страховая компания «Росгосстрах» и страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь», согласно отчетности по МСФО, составила 6,3 млрд рублей, что почти на 60% выше этого показателя за I полугодие 2019 года. Для группы «Открытие» «Росгосстрах» - ключевой бизнес с большим потенциалом. Реализуя этот потенциал вместе, мы сможем придать новый импульс развитию компании и вернуть лидирующие позиции на рынке к ее 100-летию. «Росгосстрах» сегодня - компания, которой доверяют миллионы россиян. Компания, которая ставит перед собой новые амбициозные цели и идет вперед к их достижению, становясь более гибкой и современной, повышая эффективность и демонстрируя это реальными показателями работы.

Почетная региональная премия "Тульский бренд" вручается в 2020 году уже в седьмой раз

Тула, пр. Ленина, 40, тел.: (4872) 36-08-83, 36-01-11, 0530 (Билайн, Мегафон, МТС, Теле2, звонок бесплатный). www.RGS.ru

Автор статьи: Наталья Конова