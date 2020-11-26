27 ноября в Тульской области ожидается мокрый снег с дождем: будьте бдительны на дорогах Фото: Алексей ФОКИН

Тульская Госавтоинспекция предупреждает, что в ближайшие сутки в городе пойдет мокрый снег с дождем, что может привести к образованию наледи. Госавтоинспекция также настоятельно рекомендует срочно сменить летнюю резину на зимнюю.

Летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не обеспечат максимального сцепления с дорогой. Это может привести к серьезным ДТП.

В неблагоприятных погодных условиях также старайтесь избегать резкого торможения и любых грубых маневров, соблюдайте дистанцию и боковой интервал.

Выезжайте на дорогу только в прогретом автомобиле, полностью очищенном от наледи. Особенно это касается всех стекол и зеркал. Движение с загрязненными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно.