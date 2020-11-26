Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На прошлой неделе зима впервые за сезон смело и твердо заявила о себе. Дороги Тулы превратились в каток из-за гололеда, а потом и в первый раз в этом году выпал плотный слой снега. Правда, он не захотел задержаться на улицах города, как это часто бывает с первым снегом — растаял в следующему утру.

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня же, 26 ноября, около 15:30 с неба снова посыпался он - снегопад.

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Плотные и быстрые хлопья снега в мгновение преобразили верхнюю одежду туляков, а также улочки города.

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Однако, не смотря на резкое снежное явление, горожане оказались рады предвестнику настоящей зимы.

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Его горожанам теперь дарит 32-метровая елка на главной площади города. 26 ноября ее полностью украсили 4500 шарами и 70 гирляндами.

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Зима близко: 26 ноября Тулу снова накрыл снегопад Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Охраняет тульскую елку 3D-забор. Скоро столица региона полностью будет готова к встрече Нового года.