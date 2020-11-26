Тульское отделение Сбербанка стало лауреатом премии «Тульский бренд»

Премию "Тульский бренд-2020" управляющему Тульским отделением ПАО "Сбербанк" Сергею Ющенко вручил министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов

Министр промышленности Тульской области Андрей Платов вручил Управляющему Тульским отделением Сергею Ющенко диплом и статуэтку за победу в номинации «Финансы и страхование».

Премия «Тульский бренд» вручается седьмой раз. Победители определяются методом опроса жителей Тульской области и голосования на портале Центр71. В 2020 году премия вручена 53 компаниям в 11 номинациях.

Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

«Благодарю жителей Тульской области за доверие, за то, что выбираете наш банк. Это действительно важно для нас – быть всегда рядом с клиентами, предоставлять уникальные сервисы, высокое качество услуг. Сбербанк меняется, трансформируется в экосистему сервисов, но миссия нашей компании неизменна: давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать стремления и мечты».

В Тульском отделении Сбербанка 1543 сотрудника, 118 офисов, 645 банкоматов. В 2020 году объем портфеля кредитов юридическим лицам на начало октября достиг рекордных 130 млрд руб., вклады населения на начало октября составили 109,6 млрд руб. Тульское отделение Сбербанка выдало более 6700 ипотечных кредитов. В Тульской области более 15 000 торгово-сервисных точек с эквайрингом Сбербанка. Суммарный оборот по ним в месяц составляет более 6.5 млрд рублей.

В апреле Тульское отделение Сбербанка присоединилось к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Сотрудники передали 7000 защитных масок региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». В мае состоялась передача компьютерной техники на общую сумму порядка 1,3 млн рублей в ординаторскую инфекционного госпиталя, расположенного в манеже стадиона «Арсенал». Средства на приобретение техники были собраны сотрудниками Тульского отделения Сбербанка и сотрудниками бизнес-подразделений Сбербанка (ул. Коминтерна, 31).

Также Тульское отделение Сбербанка продолжило финансирование строительства жилья; реализацию кампусных проектов с учреждениями образования, культуры и здравоохранения; предоставило оборудование для перевозчиков и эквайринговый сервис на базе АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» для интеграции банковской карты МИР и льготного проездного билета, а также приема карты «Тройка» в общественном транспорте. Были открыты после переформата офисы Сбербанка в п. Воскресенское, п. Теплое, п. Арсеньево. Выпущены карты с индивидуальным дизайном, посвященным 500-летию Тульского кремля.