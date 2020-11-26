В тульском музее «Ясная Поляна» закрыты для посещения Дом Толстого и Флигель Кузминских Фото: Алексей ФОКИН

26 ноября стало известно, что в музее-усадьбе «Ясная Поляна» временно закрываются для входа посетителей Дом Толстого и Флигель Кузминских. Их закрывают из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Те, кто уже купил билеты на экскурсии по историческим зданиям, смогут вернуть деньги в декабре. Однако территория усадьбы по-прежнему будет открыта для прогулок с 9:00 до 17:00. Купить входные билеты можно в кассе у входа в музей, на терминале или на сайте музея. Можно попасть и на конную прогулку по территории усадьбы. У посетителей есть возможность прокатиться как в седле, так и в экипаже. На лошадях по территории Ясной Поляны катают со вторника по воскресенье с 10:00 до 16:00.