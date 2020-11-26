Ольга Слюсарева наградила победителей премии «Тульский бренд–2020»

В этом году церемония прошла седьмой раз. Премия учреждена издательским домом «Дом прессы». Почетными гостями мероприятия стали Глава города Тулы Ольга Слюсарева, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, руководители предприятий и организаций.

Мэр Тулы обратилась к лауреатам конкурса со словами приветствия.

– Здесь собрались те, кто не только вносит вклад в развитие Тулы и тульского региона, но и заслужили народное признание. Ведь лучших выбирали сами туляки. Мне выпала честь вручать награды в двух номинациях: «Образование и общественные организации», «Сфера услуг», – подчеркнула Ольга Анатольевна. – Образование очень важно в современном мире, поскольку сегодняшние студенты завтра будут создавать новые бренды. Общественные организации – это проводники инициатив, активные участники социально значимых проектов и акций. Награждать победителей в этой категории – особый для меня почет.

Ольга Слюсарева наградила победителей премии «Тульский бренд–2020»

По словам Главы города, сфера услуг – самое насыщенное направление на рынке. Поэтому признание туляков говорит о том, что компании-победители выдержали непростую конкуренцию.

Она пожелала лауреатам дальнейшего процветания, новых бизнес-идей и успехов в дальнейшей деятельности и вручила награды.

Также Ольга Слюсарева поблагодарила организаторов премии «Тульский бренд» и туляков, которые приняли участие в голосовании.