На время игры «Арсенала» с «Зенитом» в Туле перестанут продавать алкоголь Фото: Алексей ФОКИН

28 ноября в 14:00 Туле на стадионе «Арсенал» начнется матч тульского «Арсенала» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.

На время футбольной схватки администрацией города принято решение не продавать алкоголь. Эти меры позволяет принять закон Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с ним на территории Тульской области запрещена продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии не менее километра от данного мероприятия. Также нельзя продавать алкоголь за три часа до события, во время и через три часа после него.

Обычно администрация Тулы просит магазины заблаговременно оповещать своих клиентов о подобных ограничениях.