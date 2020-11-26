Свыше 350 жителей Тульской области получили новую дистанционную консультацию врачей Фото: Алексей ФОКИН

С 16 ноября жители Тульской области стали получать консультацию врачей и в дистанционном режиме. Новый вид дистанционного оказания помощи доступен в различных медорганизациях, находящихся в Туле, на территории Большой Тулы, Алексине, Ефремове, Новомосковске и Щекино.

Такая дистанционная медицина посредством видеосвязи ведет консультации для пациентов с легким течением ОРВИ, где необходима корректировка лечения, а также для продления и закрытия больничного листа.

Отметим, что до конца месяца новый вид консультации смогут получить пациенты всех медорганизаций амбулаторного звена Тульской области. Для получения такой услуги у пациента должен быть телефон с камерой, ноутбук или компьютер с веб-камерой, а также доступ в интернет.

Записаться на дистанционную консультацию можно по телефону регистратуры.