Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 26 ноября 2020: 153 заболевших и 148 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 ноября 2020
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 ноября 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 ноября 2020

Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 26 ноября, в Тульской области немного снизилось число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился у 153 человек, а днем ранее заразившихся «ковидом» было 155.

Общее число заболевши в регионе достигло показателя 15 932 человека.

Вместе с тем немного упало и количество выздоровевших людей. Так, за минувшие сутки в области от коронавируса вылечились 148 человек. Суммарно коронавирусом переболели и выздоровели 13 943 жителя региона.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 ноября 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 ноября 2020

Однако, не прекращаются и смертельные исходы. Так, пришли данные еще о трех умерших пациентах, у которых лабораторно подтвердили коронавирус. Всего за время наблюдения в области с «ковидом» кончались 475 человек.

ИнтересноеКоронавирус в Тульской области 2020: последние новости

Рекомендуемые