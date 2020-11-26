В Туле открылась выставка, посвященная графике XIX-XX веков Фото: материалы пресс-служб

25 ноября в Тульском музее изобразительных искусств открылась новая выставка «Русская графика XIX-XX веков». Она организована в двух залах музея. В экспозиции представлены полотна, выполненные в технике акварель и пастель.

Многие из них посетители увидят впервые. В музее можно увидеть работы Александра Брюллова, Василия Поленова, Порфирия Крылова. Ценители живописи увидят портреты знаменитых дворян тульской губернии - Николая Гагарина, Алексея Бобринского, Олсуфьевых. Часть работ выставки в прошлом году была представлена в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, а этом году – в Белгородском художественном музее.

Это сделано в рамках развивающегося формата обменных выставок. Тульский музей изобразительных искусств ежегодно проводит 4-5 таких выездных выставок и представляет свою коллекцию в разных регионах страны.

«Русскую графику XIX-XX веков» можно увидеть в музее до 25 января.