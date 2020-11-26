Почти 700 жителей поселка Социалистический в Тульской области оказались без воды из-за коммунальной аварии Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районе поселок Социалистический остался без воды из-за коммунальной аварии. Так, временно обезвоженными оказались 110 домов и почти 700 человек. Для жителей было поручено организовать бесплатную раздачу воды.

Цистерны с водой были направлены еще и в местную школу. Причем по предложению жителей число доставляющих машин. Отметим, что в настоящее время все работы завершены.

Также, было принято решение о строительстве резервного водовода в 2,5 км от другого водозабора в посёлке Ломинцевский. Он же обеспечит бесперебойное водоснабжение посёлка Социалистический.