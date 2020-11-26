Утверждена стоимость питания для тульских школьников Фото: Алексей ФОКИН

В тульских школах утверждена стоимость питания детей. Так, на то, чтобы поесть один раз в день, предусмотрено 62 рубля 11 копеек. Двухразовое питание обойдется в 124 рубля 22 копейки.

Бесплатно будут питаться несколько категорий школьников. Не менее одного раза в день нужно обеспечить бесплатными обедами учащихся 1-4 классов. Бесплатное одноразовое питание также необходимо будет выделить 5-классникам из малообеспеченных семей, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в также ребят из многодетных и приемных семей.

В таких семьях должно быть более трех детей. Кроме того, бесплатно питаться могут дети-инвалиды с 6 по 11 класс. Два раза бесплатно могут пообедать все перечисленные категории, посещающие «продленку».