Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Начальник тульской Росгвардии Олег Петрик может покинуть свой пост

Официального подтверждения пока нет
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Начальник тульской Росгвардии Олег Петрик может покинуть свой пост

Начальник тульской Росгвардии Олег Петрик может покинуть свой пост

Фото: материалы пресс-служб

25 ноября ряд тульских СМИ сообщил, что пост начальника Управления Росгвардии по Тульской области в скором времени может освободиться. На данный момент на должности значится Олег Петрик, который был на нее назначен в 2016 году.

По некоторым данным генерал-майор может покинуть кресло начальника по состоянию здоровья.

Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет, а самим Управлением предположения и слухи не комментируются.

Интересное

Рекомендуемые