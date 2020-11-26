Начальник тульской Росгвардии Олег Петрик может покинуть свой пост Фото: материалы пресс-служб

25 ноября ряд тульских СМИ сообщил, что пост начальника Управления Росгвардии по Тульской области в скором времени может освободиться. На данный момент на должности значится Олег Петрик, который был на нее назначен в 2016 году.

По некоторым данным генерал-майор может покинуть кресло начальника по состоянию здоровья.

Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет, а самим Управлением предположения и слухи не комментируются.