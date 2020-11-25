Тульский "Арсенал" хочет прояснить ситуацию после матча с московским "Локомотивом" Фото: Алексей ФОКИН

После проведённой встречи команд тульского «Арсенала» с "Локомотивом", клуб "оружейников попросил дать оценку работе судейской бригады матча. Во ее стоял Алексеем Сухой.

По данному случаю в комиссию было направлено официальное обращение. Так, тульский клуб хочет получить оценку и комментарий по действиям рефери в трёх эпизодах матча:

- о столкновении в штрафной площади «Локомотива», где Гиа Григалава получил травму и на поле потребовалась замена,

- о назначением пенальти в ворота «Арсенала»

- о не назначенном пенальти в ворота «Локомотива» после падения Александра Ломовицкого.

Напомним, что сейчас «Локомотив» стоит на шестое место в турнирной таблице, а «Арсенал» на 12.