В Туле начали наряжать главную новогоднюю елку Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 25 ноября, в Туле начали наряжать главную новогоднюю красавицу — 32-метровую елку. Новогоднее дерево расположилось на Площади Ленина.

Отметим, что в этом году тулякам обещали новую подсветку елочки, а также 3D забор рядом с ней. Также на ее ветках расположится свыше 70 гирлянд и почти 4500 игрушек.

Напомним, что на прошлой неделе в областной столице начали устанавливать новогодние конструкции. Так, Тула начала переодеваться в новогодний праздничный наряд.