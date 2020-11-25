Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 ноября 2020: 155 заболевших и 166 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным коронавирусной статистики на 25 ноября, в Тульской области за минувшие сутки было зарегистрировано 155 случаев заражения «ковидом». Инфекцию подхватили жители Тулы и других районов области.

Отметим, что это рекордное число по заболеваемости во второй волне коронавируса в Тульской области. В общей сумме с марта месяца коронавирусом заболели 15 779 человек.

Также, за прошедшие сутки из медучреждений были выписаны 166 человек, которым удалось победить «ковид». Всего с марта месяца от инфекции вылечились 13 795 жителей региона.

Однако, продолжаются и смертельные исходы с продтвержденным коронавирусом. Так, за минувшие сутки, поступили данные о трех пациентах. Суммарно в регионе с подтвержденным диагнозом скончалось 472 человека.