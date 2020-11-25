Авторитетная газета Франции отметила заслуги Алексея Дюмина

Французский журналист отмечает преображение набережной Упы и реконструкцию Тульского кремля

- Тула вырвалась из серости, - с таких слов начинается публикация на страницах французского издания. - Теперь этот старый промышленный город приводится в пример освобождения от сурового советского декора, который все еще царит в российской провинции.

Далее после небольшой исторической справки автор кратко и емко, но очень полно описывает историю преображения Тулы за последние годы. Упоминает и набережную Упы, и музейных квартал, и чудесное преображение улицы Металлургов, и реконструкцию Тульского кремля перечисляя практически все работы, что там были проведены к его 500-летнему юбилею.

Говоря о причинах такого фантастического преображения, французы особо акцентируют вклад в это дело лично Алексея Дюмина, дружного с кремлем не только тульским, но и московским.

- После назначения губернатором в 2016 году он представил проект «Ревитализация исторического центра города Тулы», который был быстро одобрен главой государства- пишут французы.

Удивляет то, что эта статья вопреки существующему ныне в Европе тренду, выдержана в очень позитивном ключе. И даже обязательный для западных СМИ негатив во всех публикациях, касающихся России, в этой статье выглядит блекло, неуместно и вброшен явно для галочки одним единственным предложением.

- Тула сталкивается с серьезными проблемами, прежде всего, тревожным демографическим спадом: население уменьшилось на 65 000 человек за 30 лет, - вставляет обязательную антироссийскую шпильку «Ля Фигаро» и тут же дезавуирует ее неожиданным реверансом. - Как бы то ни было, журнал «Форбс» внес ее в список десяти самых перспективных российских городов.

Именно этим предложением завершается публикация. Она явно выбивается из потока других статей западных СМИ о России, важная составляющая которых – создать негативное впечатление о нашей стране. Видимо дело в том, что автор, явно лично побывавший в Туле, своими глазами увидел, как у нас обстоит дело и посчитал неприемлемым врать своим читателям о России.