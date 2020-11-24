Вместо новогодних корпоративов и праздников туляки будут гулять и заниматься спортом
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Тульской области запретили проведение развлекательных и досуговых мероприятий. Так под запрет попал отдых в:
- в ночных клубах;
- в барах;
- на дискотеках;
- в караоке-клубах;
- в бильярдных и боулингах.
Отметились и массовые деловые мероприятия, численность которых единовременно составляет более 20 человек. Однако, в дистанционном режиме и публичном формате — можно.
Численность зрителей концертных программ сократиться до 30%, а спортивных мероприятий — до 10%.
Запретили жителям региона и долго сидеть в кафе в период новогодних праздников. Так, с 25 декабря 2020 года до 9 января 2021 года заведения общепита будут работать до 23:00. Отметим,ч то сейчас все кафе и рестораны работают до 00:00 по мск.
Вопрос новогодних гуляний тоже ушел под запретную ленту. В этом году не состоится пышных новогодних корпоративов и масштабных уличных праздников. Однако, тулякам разрешили свободно гулять на улице, посещая различные городские пространства, а также заниматься спортом на открытом воздухе.