Вместо новогодних корпоративов и праздников туляки будут гулять и заниматься спортом Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Тульской области запретили проведение развлекательных и досуговых мероприятий. Так под запрет попал отдых в:

- в ночных клубах;

- в барах;

- на дискотеках;

- в караоке-клубах;

- в бильярдных и боулингах.

Отметились и массовые деловые мероприятия, численность которых единовременно составляет более 20 человек. Однако, в дистанционном режиме и публичном формате — можно.

Численность зрителей концертных программ сократиться до 30%, а спортивных мероприятий — до 10%.

Запретили жителям региона и долго сидеть в кафе в период новогодних праздников. Так, с 25 декабря 2020 года до 9 января 2021 года заведения общепита будут работать до 23:00. Отметим,ч то сейчас все кафе и рестораны работают до 00:00 по мск.

Вопрос новогодних гуляний тоже ушел под запретную ленту. В этом году не состоится пышных новогодних корпоративов и масштабных уличных праздников. Однако, тулякам разрешили свободно гулять на улице, посещая различные городские пространства, а также заниматься спортом на открытом воздухе.