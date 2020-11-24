Свыше 3000 жителей Тульской области получили сообщения о самоизоляции Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что в Тульской области изменился порядок выписки больных коронавирусом, а также механизм проведения тестирования контактировавших синими людьми. Также изменилась система и информирования людей о самоизоляции — теперь вместо предписаний тулякам будут приходит смс-сообщения, или оповещения через WhatsApp и другие мессенджеры. Так с 18 ноября новые уведомления получили свыше 3000 жителей региона.

Так, все те, кому предписано остаться на двухнедельной самоизоляции, попадают в списки, а те в свою очередь отдаются в УМВД России по Тульской области.

Отметим, что со свежими нововведениями в области коронавируса в регионе снизилась нагрузка на лабораторию природно-очаговых особо опасных инфекций Роспотребнадзора.

Напомним, что в Тульской области работают «горячие линии» по коронавирусу. Так, в рабочие дни на них поступает свыше 230 звонков, а в выходные — до 70.