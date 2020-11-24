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В ТРЦ Тульской области вводится санитарный час без посетителей

Время санитарн6ого часа с 15:00 до 16:00 по мск
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В ТРЦ Тульской области вводится санитарный час без посетителей

В ТРЦ Тульской области вводится санитарный час без посетителей

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 24 ноября, представители региональной власти и различных ведомств провели разъяснительную пресс-конференцию по новым ограничениям из-за коронавируса. Так, вслед за запрещенными мероприятиями мероприятиями, самоизоляцией пожилых граждан, работе на «удаленке» и комендантского часа для кафе и ресторанов в Туле и области вводится санитарный час в ТРЦ.

Так, помимо плановой дезинфекции внутри торгово-развлекательных центров, теперь будет организован единый санитарный час - с 15.00 до 16.00. В связи с этим в указанное время все посетители должны покинуть здание.

Такое новое правило начнет действовать с 26 ноября и до 15 января.

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