Тульские работодатели должны перевести на "удаленку" 30% сотрудников и отчитаться Фото: Алексей ФОКИН

По новым изменениям в Указе №41 работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы. При этом, до 27 ноября каждая организация должна будет отчитаться о количестве сотрудников, работающих на дистанте.

Так руководители организаций должны разместить необходимую информацию в личном кабинете работодателя в Общероссийской базе вакансий «Работа в России». За невыполение такого правила каждого предпринимателя и юрлиц ждут не хилые штрафы.

Штраф на юридическое лицо составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а на индивидуальных предпринимателей- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

При этом в Указе рекомендовали ввести еще и гибкий рабочий график. Это в свою очередь должно распределить потоки сотрудников. Отметим, что не для всех подходит такая система, и прежде чем ее ввести, каждому руководителю стоит оценить реальность такого графика работы.