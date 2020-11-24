Кафе и рестораны в Тульской области будут работать до 23:00 Фото: Алексей ФОКИН

23 ноября на совещании регионального оперштаба были озвучены новые корректировки в Указе №41. Так многие изменения коснулись непосредственно Нового года и проведения праздничных мероприятий.

Так, следуя Указу в Тульской области заведения общепита начнут работать по новому графику. В период новогодних праздников все кафе и рестораны будут закрываться для посетителей в 23:00. Указ вступит в силу с 25 декабря по 9 января.

Однако полностью закрывать точки общепита не будут.