Кафе и рестораны в Тульской области будут работать до 23:00
Фото: Алексей ФОКИН
23 ноября на совещании регионального оперштаба были озвучены новые корректировки в Указе №41. Так многие изменения коснулись непосредственно Нового года и проведения праздничных мероприятий.
Так, следуя Указу в Тульской области заведения общепита начнут работать по новому графику. В период новогодних праздников все кафе и рестораны будут закрываться для посетителей в 23:00. Указ вступит в силу с 25 декабря по 9 января.
Однако полностью закрывать точки общепита не будут.