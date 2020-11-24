Новогодние праздники в Туле: елки на минимум людей и никакого хоровода
Фото: Алексей ФОКИН
Региональное правительство продолжает разъяснять тулякам о том, какие же изменения принесут в жизнь новые ограничения. Особое внимание уделили проведению новогодних праздников.
Так, с 1 декабря и по 15 января в Тульской области запрещается проведение любых массовых развлекательных и досуговых мероприятий. Однако не стали накладывать запрет на зрелищные и культурные мероприятия, но теперь они будутп роходить с ограничениями.
Согласно указу с ограничением в количестве поситителей (30% от наполняемости зала) будут работать:
цирк;
музеи;
театры;
концертные площадки.
Что касаемо новогодней елки для детей, то под запрет попадают общешкольные елки. Однако проведение утренников в отдельных группах или классах остается возможным. При этом, в этом году детям придется обойтись без хоровода.
Новогодние мероприятия в учреждениях культуры также будут проводиться, но только опираясь на строгие рекомендации Роспотребнадзора.