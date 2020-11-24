Новогодние праздники в Туле: елки на минимум людей и никакого хоровода Фото: Алексей ФОКИН

Региональное правительство продолжает разъяснять тулякам о том, какие же изменения принесут в жизнь новые ограничения. Особое внимание уделили проведению новогодних праздников.

Так, с 1 декабря и по 15 января в Тульской области запрещается проведение любых массовых развлекательных и досуговых мероприятий. Однако не стали накладывать запрет на зрелищные и культурные мероприятия, но теперь они будутп роходить с ограничениями.

Согласно указу с ограничением в количестве поситителей (30% от наполняемости зала) будут работать:

цирк;

музеи;

театры;

концертные площадки.

Что касаемо новогодней елки для детей, то под запрет попадают общешкольные елки. Однако проведение утренников в отдельных группах или классах остается возможным. При этом, в этом году детям придется обойтись без хоровода.

Новогодние мероприятия в учреждениях культуры также будут проводиться, но только опираясь на строгие рекомендации Роспотребнадзора.