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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 24 ноября 2020: 150 заболевших и 169 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 24 ноября 2020
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 24 ноября 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 24 ноября 2020

По данным статистики на 24 ноября, в Тульской области снова повысилось число заболевших коронавирусом людей. Так, за минувшие сутки было зафиксировано 150 новых случаев заболевания COVID-19. В числе зараженных оказались жители Тулы и области, они были своевременно изолированны. Суммарно с марта месяца коронавирус был подтвержден у 15 624 человек.

Вместе с тем продолжает держаться и хороший показатель по числу выздоровевших от коронавируса людей. Так, за прошедшие сутки из медучреждений выписали 169 пациентов. Им пришли отрицательные результаты теста на COVID-19. Всего с марта месяца коронавирус получилось победить 13 629 жителям региона.

Однако не прекращаются и смерти с подтвержденным «ковидом». На 254 ноября поступили данные еще о трех скончавшихся пациентах, у которых была подтверждена инфекция. В общем количестве за время эпидемии в Тульской области с подтвержденным диагнозом скончалось 469 человек.

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