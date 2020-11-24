Жители Тульской области пожаловались на то, что им не дают лекарства от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Жители Тульской области пожаловались губернатору на то, что при лечении коронавируса на дому им не были выданы обещанные лекарства. Об этом сообщилось на собрании регионального оперштаба.

Однако, глава региона еще раз подчеркнул, что запас тест-систем и лекарств есть и призвал врачей выстроить эту работу. При этом тулякам еще раз напомнили, что при возникновении вопросов по лечению и диагностике коронавируса, можно обратиться к специалистам на «горячие линии».

Напомним, что по данным на 23 ноября на госпитализации в Тульской области находилось 1417 человек. А за минувшую неделю, число заболевших людей выросло на 7,5% по сравнению с предыдущей.