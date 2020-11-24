Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
23 ноября стало известно, что широких новогодних гуляний и развлечений в этом году не будет из-за пандемии. Данная новость расстроила многих туляков, однако город не стал унывать и решил приступить к встрече Нового года уже сейчас.
Так, чтобы поднять настроение горожан многие городские пространства начинают наряжаться в новогодние украшения и иллюминацию, создавая особую новогоднюю атмосферу и шарм.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
На подоконниках местных магазинов и внутри них начали появляться гирлянды, елочки, подарки и другие элементы декора.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Красивой подсветкой по вечерам загорелся и музейный квартал на улице Металлистов.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Появились в городе и уже знакомые тулякам новогодние канделябры.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
На строениях, что идут вдоль Казанской набережной, повисли новогодние свисающие гирлянды.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Они не только освещают близлежащую площадь, но и создают городской праздничный уют.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Во всем блеске предстало городское пространство «Искра».
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
На входе посетителей встречает уже наряженная и блестящая новогодняя елочка.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Улочки пространства украшены навесными гирляндами в одном стиле и цветовой гамме.
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Живые ели и деревья во дворе «Искры» также надели на себя наряд из новогодних «светлячков».
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Тула начинает преображаться к Новому году
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Так, жители Тулы начали ощущать приближение праздника, даже не смотря на все введенные ограничения. Новый год в Туле состоится, даже без мероприятий, а одной лишь атмосферой новогодних уличных огней и декораций.