Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

23 ноября стало известно, что широких новогодних гуляний и развлечений в этом году не будет из-за пандемии. Данная новость расстроила многих туляков, однако город не стал унывать и решил приступить к встрече Нового года уже сейчас.

Так, чтобы поднять настроение горожан многие городские пространства начинают наряжаться в новогодние украшения и иллюминацию, создавая особую новогоднюю атмосферу и шарм.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На подоконниках местных магазинов и внутри них начали появляться гирлянды, елочки, подарки и другие элементы декора.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Красивой подсветкой по вечерам загорелся и музейный квартал на улице Металлистов.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Появились в городе и уже знакомые тулякам новогодние канделябры.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На строениях, что идут вдоль Казанской набережной, повисли новогодние свисающие гирлянды.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Они не только освещают близлежащую площадь, но и создают городской праздничный уют.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Во всем блеске предстало городское пространство «Искра».

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На входе посетителей встречает уже наряженная и блестящая новогодняя елочка.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Улочки пространства украшены навесными гирляндами в одном стиле и цветовой гамме.

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Живые ели и деревья во дворе «Искры» также надели на себя наряд из новогодних «светлячков».

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула начинает преображаться к Новому году Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Так, жители Тулы начали ощущать приближение праздника, даже не смотря на все введенные ограничения. Новый год в Туле состоится, даже без мероприятий, а одной лишь атмосферой новогодних уличных огней и декораций.